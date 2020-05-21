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Холифилд: Бой с Тайсоном хотят организовать влиятельные люди

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Эвандер Холифилд прокомментировал возможный бой с Тайсоном

#Тайсон #Холифилд

Источник – isport.ua.

Бой между бывшим чемпионом мира Эвандером Холифилдом и Майком Тайсоном запланировали влиятельные люди.

Об этом рассказал сам американский боксер.

“Есть несколько влиятельных людей, которые желают организовать наш бой с Тайсоном. Я считаю, что нужно организовать бой, если есть такая возможность. Я знаю, что из этого может выйти что-то серьезное.

Однажды мы с Майком говорили о выставочный бой. Сейчас у нас нет соглашения, но наши команды продолжат переговоры”, – рассказал Холифилд.

Ранее сообщалось, что Холифилд намерен вернуться в бокс.

Источник: champion.com.ua
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