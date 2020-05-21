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Украинская промоутерская компания заморозила деятельность

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Sparta Boxing Promotions объявила о новом этапе

#Sparta Boxing Promotions

Источник – Чемпион.

Sparta Boxing Promotions, ведущие клиенты Карен Чухаджян и Зоравор Петросян которой на прошлой неделе подписали контракты с американскими промоутерами, начинает новый этап в жизни.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

“Талантливые украинцы получили предложения сотрудничества с менеджерами из Европы и США, в связи с чем Sparta Boxing Promotions приняла непростое, но необходимое решение отпустить Чухаджяна, Великовского и Петросяна, учитывая их серьезные перспективы и растущие амбиции. Также компания больше не работает с Вячеславом Сенченко.

При этом Арам Фаніян продолжает представлять SBP – таким образом, компания не прекращает свою работу, но берет небольшую паузу в активной промоутерской деятельности “, – говорится в заявлении.

Отметим, что вышеупомянутый Арам Фаніян теперь тренируется с бывшим чемпионом мира Виктор Постолом, который ведет подготовку к титульному бою с Хосе Рамиресом.

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Ранее сообщалось, что Рамирес планирует изменить вес после боя с Постолом.

Источник: champion.com.ua
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