Джошуа: Тайсон занимает особое место в моем сердце

Чемпион мира отреагировал на возвращение Тайсона

#Джошуа, #Тайсон

Источник – talksport.com.

Возвращение Майка Тайсона в 53 года безусловно ждут все поклонники бокса.

Об этом заявил боксер Энтони Джошуа.

“Возвращение Тайсона – это как раз то, ради чего мы дышим. Для всех это невиданный камбэк. Я определенно буду одним из зрителей, это точно.

Он прошел путь от опасного района до самого молодого чемпиона и одного из самых узнаваемых лиц в боксе. Тайсон – моя главная мотивация. Он занимает особое место в моем сердце”, – заявил Джошуа.