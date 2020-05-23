Джошуа: Тайсон занимает особое место в моем сердце

Чемпион мира отреагировал на возвращение Тайсона
#Джошуа, #Тайсон
Источник – talksport.com.
Возвращение Майка Тайсона в 53 года безусловно ждут все поклонники бокса.
Об этом заявил боксер Энтони Джошуа.
“Возвращение Тайсона – это как раз то, ради чего мы дышим. Для всех это невиданный камбэк. Я определенно буду одним из зрителей, это точно.
Он прошел путь от опасного района до самого молодого чемпиона и одного из самых узнаваемых лиц в боксе. Тайсон – моя главная мотивация. Он занимает особое место в моем сердце”, – заявил Джошуа.
Майк Тайсон завершил карьеру в 2005 году. Боксер из Бруклина проиграл три из четырех последних боев в карьере.
Ранее, Тайсон проведет бой с Шенноном Бриггсом.
Напомним, Холифилд назвал условие боя с Тайсоном.
Источник: champion.com.ua