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Бокс

Богачук: Я буду боксировать с тем, кто приблизит меня к титулу

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Сергей Богачук прокомментировал свое будущее в боксе

#Богачук, #бокс

Источник – xsport.ua.

Обладатель пояса WBC Continental Americas в первом среднем весе Сергей Богачук (17-0, 17 КО) готовится боксировать с лучшими боксерами.

Об этом рассказал сам боксер.

“У меня сейчас 17 боев и 17 досрочных побед, но это еще ни о чем не говорит. У меня еще не было боев за реальный титул, со сложными соперниками. Но в моем весе всегда была серьезная конкуренция, средний вес – мощный дивизион. Так всегда было и есть. Сейчас готовимся боксировать с лучшими.

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Какого-то конкретного соперника, на которого я ориентировался, нет. Я буду боксировать с тем, кто приблизит меня к титулу. Буду боксировать с тем, у кого будет пояс. Я буду боксировать с сильнейшими”, – рассказал Богачук.

Источник: champion.com.ua
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