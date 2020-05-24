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Бокс

Тайсон готов провести бой с каждым, кто бросит ему вызов

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Легенда бокса открыт для предложений

#Тайсон

Источник TMZ.

Бывший чемпион мира Майк Тайсон имеет желание провести благотворительные бои со всеми, кто бросит ему вызов.

Об этом заявил сам спортсмен.

“Я хорошо выгляжу, демонстрирую свое новое тело и наслаждаюсь этим. Возможно все. Мое эго радуется. Посмотрим что будет дальше. Я возлагаю большие надежды на будущее.

Не знаю, встретимся мы с Холифилдом в ринге, сделав это ради людей, которым повезло меньше, чем нам. Это было бы прекрасно для благотворительности. Можете ли вы представить нас, что выходят на ринг вместе? Заклятых врагов.

Я хочу, чтобы каждый, кто хочет быть задействован в благотворительных боях, пришел и бросил мне вызов. Я открыт для всех”, – сказал Тайсон.

Ранее, Тайсон отмечал, что бой с Холифилдом – это то, что нужно.

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Напомним, Тайсон должен провести бой с Шенноном Бриггсом.

Источник: champion.com.ua
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