Тренер Гассиев: У Усика нет хорошего удара для супертяжелого дивизиона

Абель Санчес прокомментировал будущее Александра Усика в супертяжелом весе

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Источник – tribuna.com.

Украинский боксер Александр Усик не сможет сдержать соперников в супертяжелом весе.

Об этом рассказал тренер россиянина Мурата Гассиева (26-1, 19 КО) Абель Санчес.

“Как и у Эвандера Холифилда, в Гассіева есть хорошая скорость для тяжелого веса. Его скорость будет отличаться от других тяжеловесов, таких как Усик.

Сможет ли Усик справиться с тяжеловесами? У него нет для этого хорошего удара. В тяжелом дивизионе вам нужно что-то, что сдерживает боксеров”, – сказал Санчес.