Тренер Гассиев: У Усика нет хорошего удара для супертяжелого дивизиона

Абель Санчес прокомментировал будущее Александра Усика в супертяжелом весе
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Источник – tribuna.com.
Украинский боксер Александр Усик не сможет сдержать соперников в супертяжелом весе.
Об этом рассказал тренер россиянина Мурата Гассиева (26-1, 19 КО) Абель Санчес.
“Как и у Эвандера Холифилда, в Гассіева есть хорошая скорость для тяжелого веса. Его скорость будет отличаться от других тяжеловесов, таких как Усик.
Сможет ли Усик справиться с тяжеловесами? У него нет для этого хорошего удара. В тяжелом дивизионе вам нужно что-то, что сдерживает боксеров”, – сказал Санчес.
Ранее Стаховский заявлял, что Усику и Ломаченко уделяют слишком много внимания.
Источник: champion.com.ua