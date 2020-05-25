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Хейни: Я уверен, что Мейвезер может вернуться на ринг

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Боксер хорошо знаком с возможностями Флойда

#Мейвезер, #Хейни

Источник – Boxing News 24.

Непобежденный американский боксер Флойд Мейвезер, завершивший карьеру в августе 2017 года, может вернуться на ринг.

Об этом заявил чемпион мира по версии WBC в легком весе Девин Хейни.

“Я дружу с Флойдом уже в течение многих лет. Мне было 9 лет, когда мы познакомились. Может Флойд вернуться на боксерский ринг? Не знаю. Мы об этом не говорили. Но его физическая форма позволит ему совершить камбэк. Я уверен в этом.

Мы тренируемся очень долго. Только на лапах работаем от 30 до 40 минут. Мог бы Флойд возобновить карьеру? Конечно! Даже учитывая только его боксерский IQ, я думаю, что Флойд мог бы сделать камбэк. Но я не знаю, пойдет ли он на это”, – сказал Хейни.

За профессиональную карьеру у Мейвезера было 50 боев.

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Напомним, Лопес хочет драться с Хейни после победы над Ломаченко.

Источник: champion.com.ua
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