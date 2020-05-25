Отец Лопеса сделал смелый прогноз на бой Теофімо с Хейни

Лопес-старший раскритиковал обладателя титула WBC Хейни

#Хэйни, #Лопес

Источник – Boxing News 24.

Чемпиона IBF в легком весе Теофімо Лопес победит обладателя титула WBC Девина Хейни за четыре раунда.

Об этом заявил отец Лопеса.

“Я не слышал, чтобы от Хэйни поступало официальное предложение о бое. Девин сказал только, что мой сын – боксер с деревянными ногами. Что же, давайте посмотрим, кто сильнее. Я знаю, что Хейни не согласится боксировать с Теофімо, ведь это суицид. Его промоутеры не позволят этому поединку состояться.

Этот малый продержится максимум четыре раунда в бою с моим сыном. Я знаю о чем говорю, – они же уже проводили спарринги. Команда Хэйни может рассказывать о чем угодно, но они не будут проводить бой с нами. Этот парень пока ничего не доказал”, – сказал Лопес-старший.