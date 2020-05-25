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Бокс

Отец Лопеса сделал смелый прогноз на бой Теофімо с Хейни

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Лопес-старший раскритиковал обладателя титула WBC Хейни

#Хэйни, #Лопес

Источник – Boxing News 24.

Чемпиона IBF в легком весе Теофімо Лопес победит обладателя титула WBC Девина Хейни за четыре раунда.

Об этом заявил отец Лопеса.

“Я не слышал, чтобы от Хэйни поступало официальное предложение о бое. Девин сказал только, что мой сын – боксер с деревянными ногами. Что же, давайте посмотрим, кто сильнее. Я знаю, что Хейни не согласится боксировать с Теофімо, ведь это суицид. Его промоутеры не позволят этому поединку состояться.

Этот малый продержится максимум четыре раунда в бою с моим сыном. Я знаю о чем говорю, – они же уже проводили спарринги. Команда Хэйни может рассказывать о чем угодно, но они не будут проводить бой с нами. Этот парень пока ничего не доказал”, – сказал Лопес-старший.

Напомним, Линарес хочет реванша с Ломаченко.

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Ранее Арум анонсировал бой Ломанченко – Лопес.

Источник: champion.com.ua
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