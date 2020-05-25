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Бокс

Стала известна возможная дата следующего боя Джошуа

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Бой состоится не ранее конца сентября

#Джошуа, #Пулев, #Гірн

Источник – Sky Sports.

Бой Энтони Джошуа против Кубрата Пулева состоится не ранее конца сентября.

Об этом заявил британский промоутер Эдди Гірн.

“Разве не здорово было бы пройти через все это и устроить бой за звание чемпиона мира в супертяжелом весе в Британии? Для нас это первоочередная цель. Но если мы не сможем этого организовать, то, конечно, будем рассматривать другие варианты по всему миру.

Хорватия – это просто один из таких вариантов, один из тех, которые мы обсуждаем.

Пока сложно что-то планировать, но в лучшем случае мы ждем возвращения Джошуа на конец сентября. Но более реальные октябрь или ноябрь. Тогда, надеюсь, ограничения начнут ослабевать”, – отметил Гірн.

Напомним, Гірн не хочет организовать бой Джошуа – Пулев без зрителей.

Источник: champion.com.ua
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