Стала известна возможная дата следующего боя Джошуа

Бой состоится не ранее конца сентября

#Джошуа, #Пулев, #Гірн

Источник – Sky Sports.

Бой Энтони Джошуа против Кубрата Пулева состоится не ранее конца сентября.

Об этом заявил британский промоутер Эдди Гірн.

“Разве не здорово было бы пройти через все это и устроить бой за звание чемпиона мира в супертяжелом весе в Британии? Для нас это первоочередная цель. Но если мы не сможем этого организовать, то, конечно, будем рассматривать другие варианты по всему миру.

Хорватия – это просто один из таких вариантов, один из тех, которые мы обсуждаем.

Пока сложно что-то планировать, но в лучшем случае мы ждем возвращения Джошуа на конец сентября. Но более реальные октябрь или ноябрь. Тогда, надеюсь, ограничения начнут ослабевать”, – отметил Гірн.