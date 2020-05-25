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Тайсон анонсировал подписание контракта на бой

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Майк Тайсон прокомментировал свой бой

#Тайсон

Источник – tribuna.com.

Бывший чемпион мира Майк Тайсон на протяжении недели подпишет первый контракт на благотворительный бой.

Об этом рассказал сам боксер.

Кто будет первым соперником легендарного боксера пока неизвестно, однако, как сообщает американец, это будет боец с громким именем.

“У нас есть много парней. Просто куча парней, которые хотят это сделать. Сейчас мы на связи с ними и решаем вопрос.

Вам трудно будет поверить, когда начнут всплывать имена. Уже на этой неделе мы подпишем контракт”, – отметил Тайсон.

Ранее, Тайсон отмечал, что бой с Холифилдом – это то, что нужно.

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Напомним, Тайсон должен провести бой с Шенноном Бриггсом.

Источник: champion.com.ua
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