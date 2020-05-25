Тайсон: И сейчас посещаю друзей, с которыми познакомился в тюрьме

Американец вспомнил свое криминальное прошлое

#Тайсон

Источник – Daily Mail.

Легендарный американский боксер Майк Тайсон по сей день поддерживает связь с друзьями, с которыми познакомился, находясь за решеткой.

Об этом заявил сам боксер.

“Я начал заниматься боксом еще в тюрьме. Тогда понял, что больше не хочу нарушать закон. При этом я еще долго болтался со своими знакомыми, с которыми промышлял кражами. Я строил карьеру, а они, наверное, думали:” Черт, чем он занимается?”. У нас разные дороги. Они стали убийцами, а я – боксером. Если честно, очень рад, что сейчас не сижу в тюрьме вместе с ними. Я все еще посещаю их время от времени. У каждого из них четыре или пять пожизненных приговоров. Они – люди, с которыми я знаком очень давно, это мои самые старые друзья”, – отметил Тайсон.

Напомним, что в подростковом возрасте Тайсона отправили в спецшколу для несовершеннолетних преступников. Там он попал в руки легендарного тренера Каса д’амато, который и привил ему любовь к боксу. Затем, в период выступлений на ринге, Железный Майк сидел в тюрьме трижды.

Ранее, Тайсон отмечал, что бой с Холифилдом – это то, что нужно.

Напомним, Тайсон должен провести бой с Шенноном Бриггсом.