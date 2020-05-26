Чисора указал на условие боя с Усиком

Дерек Чисора прокомментировал бой с Александром Усиком

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Источник – 24tv.ua.

Британский супертяжеловес Дерек Чисора назвал условия при которых не будет драться с Александром Усиком.

Об этом рассказал сам боксер.

“Мы с Усик не будем сражаться без зрителей. На кону будут большие деньги, поэтому продажа билетов играет огромную роль”, – сказал Чисора.

В Британии разрешили проводить спортивные события без зрителей с 1-го июня. Когда зрители смогут вернуться на трибуны – не сообщается.

Ранее Чисора выражал желание помочь Поветкину подготовиться к бою с Уайтом.