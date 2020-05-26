Чисора указал на условие боя с Усиком

Дерек Чисора прокомментировал бой с Александром Усиком
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Источник – 24tv.ua.
Британский супертяжеловес Дерек Чисора назвал условия при которых не будет драться с Александром Усиком.
Об этом рассказал сам боксер.
“Мы с Усик не будем сражаться без зрителей. На кону будут большие деньги, поэтому продажа билетов играет огромную роль”, – сказал Чисора.
В Британии разрешили проводить спортивные события без зрителей с 1-го июня. Когда зрители смогут вернуться на трибуны – не сообщается.
Ранее Чисора выражал желание помочь Поветкину подготовиться к бою с Уайтом.
Источник: champion.com.ua