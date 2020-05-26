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Бокс

Де Ла Хойя включил Ломаченко в тройку лучших боксеров мира

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Оскар уверен, что украинец сможет покорить еще одну весовую категорию

#Ломаченко, #Де Ла Хойя

Источник – IBTimes.

В ТОП-3 лучших боксеров мира независимо от весовой категории входит украинец Василий Ломаченко.

Об этом заявил глава промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя.

“Я просто обязан поставить Сауля Альвареса на первое место. Вы же знаете, с какими соперниками он боксировал и с кем хочет драться в будущем. Наверное, Сауль – единственный, кто жаждет серьезнейших вызовов. Сауль не спрашивает, сколько заработает за бой. Он просто хочет боксировать с лучшими.

После него идут Кроуфорд и Ломаченко. У Теренса просто потрясающие навыки, это поможет ему стать топовым боксером. Ломаченко – потрясающий спортсмен. Василий выступает в легком весе, но, думаю, что он сможет покорить еще одну категорию”, – отметил Де Ла Хойя.

Напомним, Линарес хочет реванша с Ломаченко.

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Ранее Арум анонсировал бой Ломанченко – Лопес.

Источник: champion.com.ua
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