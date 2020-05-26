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Фьюри: Уайлдер – очень опасный и голодный

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Британский супертяжеловес – о умение Уайлдера

#Фьюри, #Уайлдер

Источник – Sky Sports.

Бывший чемпион мира Деонтей Уайлдер несет опасность для британца Тайсона Фьюри.

Об этом заявил сам Тайсон.

“В супертяжелом весе достаточно одного удара. Разобрать Уайлдера? Ему нужно попасть только один раз.

До сих пор очень опасный оппонент, очень голодный, который хочет показать чего он стоит, доказать, что он способен на камбэк и стать двукратным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Более опасен, чем в прошлом бою. Знаете что? Это всего лишь поединок. Я не смотрю на это как на что-то другое. Иногда выигрываешь, иногда проигрываешь. Никогда не можешь знать наверняка”, – сказал Фьюри.

В феврале 2020 года Фьюри нокаутировал Уайлдера в 7 раунде, отобрав пояс чемпиона WBC.

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Ранее Фьюри заявлял, что перед боем с Кличко его все хоронили.

Источник: champion.com.ua
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