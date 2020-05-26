Гарсия: Очевидно, что бой с Лінаресом не состоится

Причиной боксер назвал запрет на полеты

#Линарес, #Гарсия

Источник – Golden Boy Promotions.

Американский боксер Райан Гарсия не проведет бой с Хорхе Лінаресом (47-5-0, 29 KO) из-за запрета на полеты, связанная с пандемией коронавирус.

Об этом заявил сам Гарсия.

“Я просто пытался организовать бой с Лінаресом. Очевидно, что он не состоится из-за ограничения на полеты. Не знаю, как сейчас обстоят дела в Японии, но мне так сообщили. Нашего боя с Лінаресом не будет. Хорхе находится в Японии.

Линарес называл меня малым, но с моей точки зрения именно он вести себя по-детски. Настало мое время. Пора передавать факел, потому что Линарес едва его несет. Он много чего достиг, но следовало бы передать этот факел. Я пытался устроить бой, но он не состоится. Соперники любят демонстрировать свое неуважение, но посмотрим, что будет на ринге”, – рассказал Гарсия.