Гарсия: Очевидно, что бой с Лінаресом не состоится

Причиной боксер назвал запрет на полеты
#Линарес, #Гарсия
Источник – Golden Boy Promotions.
Американский боксер Райан Гарсия не проведет бой с Хорхе Лінаресом (47-5-0, 29 KO) из-за запрета на полеты, связанная с пандемией коронавирус.
Об этом заявил сам Гарсия.
“Я просто пытался организовать бой с Лінаресом. Очевидно, что он не состоится из-за ограничения на полеты. Не знаю, как сейчас обстоят дела в Японии, но мне так сообщили. Нашего боя с Лінаресом не будет. Хорхе находится в Японии.
Линарес называл меня малым, но с моей точки зрения именно он вести себя по-детски. Настало мое время. Пора передавать факел, потому что Линарес едва его несет. Он много чего достиг, но следовало бы передать этот факел. Я пытался устроить бой, но он не состоится. Соперники любят демонстрировать свое неуважение, но посмотрим, что будет на ринге”, – рассказал Гарсия.
Напомним, Линарес хочет реванша с Ломаченко.