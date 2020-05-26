Холифилд признался, что хотел в ответ укусить Тайсона за ухо

Боксер очень хотел отомстить, но сдержался

#Тайсон #Холифилд

Источник – Metro.

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Эвандер Холифилд едва сдержался, когда его укусил за ухо Майк Тайсон.

Об этом заявил сам Эвандер.

“Друг, Майк укусил меня за ухо! Я помню, насколько я обезумел и расстроился. Я осознал, что собираюсь укусить его в ответ. Мой тренер Том Халлмарк продолжал говорить мне, чтобы я думал о Боге, но я желал укусить Тайсона.

Внезапно в моей голове всплыли слова моей бабушки: “Всегда ловят человека, который повторяет плохой поступок”. Поэтому я решил не кусать Майка, а после этого он снова укусил меня.

Затем бой был остановлен. После всего, что было сказано и сделано, я поступил правильно. Я думаю, что это спасло бокс”, – сказал Холифилд.