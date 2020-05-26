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Бокс

Уоррен: Тайсон привел себя в форму – это прекрасно, но ему не следует боксировать

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Промоутер высказался о решении Тайсона вернуться в бокс

#Уоррен, #Тайсон

Источник – talkSPORT.

Легендарному боксеру Майку Тайсону не следует возвращаться на ринг.

Об этом заявил известный промоутер Фрэнк Уоррен.

“Майк Тайсон не выходил на ринг с 2005 года, когда проиграл Кевину Макбрайду. А перед этим Майк проиграл Дэнни Уильямсу. Ему просто не нужно больше боксировать, конец истории. Конечно, он не стал лучше.

Во время карантина Тайсон набрал форму и привел себя в порядок. Это все прекрасно, потому что у него было много лишнего веса. Теперь он от него избавился и, конечно, наслаждается тренировками. Но удары по лапам – это другая история. Лапы не бьют в ответ.

Если они собираются устроить выставочный бой и люди купят это, я желаю удачи. Но лично мое мнение – разумеется, нет”, – сказал Уоррен.

Ранее, Тайсон отмечал, что бой с Холифилдом – это то, что нужно.

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Напомним, Тайсон должен провести бой с Шенноном Бриггсом.

Источник: champion.com.ua
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