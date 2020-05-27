Хитров: Возвращение в Украину – это шаг назад для карьеры

Евгений Хитров прокомментировал возвращение в Украину
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Источник – Чемпион.
Украинский боксер Евгений Хитров (20-2, 17 КО) не собирается продолжать свою карьеру в Украине.
Об этом рассказал сам боксер.
“Вернуться в Украину – это хорошо, это мой дом. Но это шаг назад для моей карьеры.
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Я еще не собираюсь заканчивать, поэтому и в Украине я не собираюсь возвращаться”, – сказал Хитров.
Ранее, Хитров одержал победу техническим нокаутом в США.
Источник: champion.com.ua