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Бокс

Хитров: Возвращение в Украину – это шаг назад для карьеры

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Евгений Хитров прокомментировал возвращение в Украину

#Хитров

Источник – Чемпион.

Украинский боксер Евгений Хитров (20-2, 17 КО) не собирается продолжать свою карьеру в Украине.

Об этом рассказал сам боксер.

Вернуться в Украину – это хорошо, это мой дом. Но это шаг назад для моей карьеры.

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Я еще не собираюсь заканчивать, поэтому и в Украине я не собираюсь возвращаться”, – сказал Хитров.

Ранее, Хитров одержал победу техническим нокаутом в США.

Источник: champion.com.ua
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