Хитров: У меня не самые лучшие промоутеры

#Хитров
Источник – Общественное Спорт.
Украинский боксер Евгений Хитров (20-2, 17 КО) указал причину отсутствия боев.
Об этом рассказал сам боксер.
“На самом деле у меня не самые лучшие промоутеры. Поэтому я не уверен будут ли у меня в этом году бои. Тем более с ситуацией, которая сложилась.
Мой контракт заканчивается в декабре. Я надеюсь, что я на этом попрощаюсь со своими “лучшими” промоутерами. Буду искать другие варианты.
Я планирую боксировать в ближайшем будущем. Я не собираюсь завершать карьеру. А там, на все Божья воля”, – сказал Хитров.
Ранее, Хитров одержал победу техническим нокаутом в США.
Источник: champion.com.ua