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Хитров: У меня не самые лучшие промоутеры

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#Хитров

Источник – Общественное Спорт.

Украинский боксер Евгений Хитров (20-2, 17 КО) указал причину отсутствия боев.

Об этом рассказал сам боксер.

“На самом деле у меня не самые лучшие промоутеры. Поэтому я не уверен будут ли у меня в этом году бои. Тем более с ситуацией, которая сложилась.

Мой контракт заканчивается в декабре. Я надеюсь, что я на этом попрощаюсь со своими “лучшими” промоутерами. Буду искать другие варианты.

Я планирую боксировать в ближайшем будущем. Я не собираюсь завершать карьеру. А там, на все Божья воля”, – сказал Хитров.

Ранее, Хитров одержал победу техническим нокаутом в США.

Источник: champion.com.ua
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