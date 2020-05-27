Холифилд: Если Тайсон ударит меня, я ударю в ответ

Выставочный бой может стать реальным
#Холифилд, #Тайсон
Источник – BBC Sport.
Возвращение Эвандера Холифилда и Майка Тайсона на ринг должен вдохновить молодое поколение.
Об этом заявил сам Холифилд.
“Если он ударит меня, я ударю его в ответ. Вот в чем суть бокса. Если вы не хотите, чтобы я выбрасывал бомбы, то вам лучше не делать этого. Даже если я буду на ринге с братом, я отвечу ему ударом на удар.
Когда они [молодежь] увидят меня на ринге в 58 лет, то спросят, а как я это сделал. Заботься о себе, слушай свою маму и своего отца”, – сказал Холифилд.
Ранее, Тайсон отмечал, что бой с Холифилдом – это то, что нужно.
Напомним, Тайсон должен провести бой с Шенноном Бриггсом.
Источник: champion.com.ua