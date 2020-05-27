Холифилд: Если Тайсон ударит меня, я ударю в ответ

Выставочный бой может стать реальным

#Холифилд, #Тайсон

Источник – BBC Sport.

Возвращение Эвандера Холифилда и Майка Тайсона на ринг должен вдохновить молодое поколение.

Об этом заявил сам Холифилд.

“Если он ударит меня, я ударю его в ответ. Вот в чем суть бокса. Если вы не хотите, чтобы я выбрасывал бомбы, то вам лучше не делать этого. Даже если я буду на ринге с братом, я отвечу ему ударом на удар.

Когда они [молодежь] увидят меня на ринге в 58 лет, то спросят, а как я это сделал. Заботься о себе, слушай свою маму и своего отца”, – сказал Холифилд.