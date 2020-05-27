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Бокс

Пакьяо: Мейвезер вышел на пенсию и завидует мне

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Мэнни прокомментировал заявление легендарного американца

#Мейвезер, #Пакьяо

Источник – The Manila Times.

Флойд Мейвезер завидует обладателю титула WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо, который продолжает свою карьеру.

Об этом заявил сам филиппинец.

“Флойд просто завидует, потому что сам он уже на пенсии. Я же до сих пор выступаю и является чемпионом мира. Могу сказать, что сейчас чувствую себя прекрасно, нет никаких проблем.

Не планирую идти. Я же до сих пор продолжаю тренироваться. Недавно, например, закончил работать с грушей. Если я и думаю о чем-то, то только о соотечественниках, которых коснулась пандемия коронавирус”, – отметил Пакьяо.

Ранее Мейвезер заявлял, что прекратите преследовать старика Пакьяо.

Источник: champion.com.ua
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