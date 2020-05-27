Пакьяо: Мейвезер вышел на пенсию и завидует мне

Мэнни прокомментировал заявление легендарного американца
#Мейвезер, #Пакьяо
Источник – The Manila Times.
Флойд Мейвезер завидует обладателю титула WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо, который продолжает свою карьеру.
Об этом заявил сам филиппинец.
“Флойд просто завидует, потому что сам он уже на пенсии. Я же до сих пор выступаю и является чемпионом мира. Могу сказать, что сейчас чувствую себя прекрасно, нет никаких проблем.
Не планирую идти. Я же до сих пор продолжаю тренироваться. Недавно, например, закончил работать с грушей. Если я и думаю о чем-то, то только о соотечественниках, которых коснулась пандемия коронавирус”, – отметил Пакьяо.
Ранее Мейвезер заявлял, что прекратите преследовать старика Пакьяо.
Источник: champion.com.ua