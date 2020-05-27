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Владимиру Кличко вернули все чемпионские пояса

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Источник – Mixsport.

Легенде мирового бокса Владимиру Кличко вернули все чемпионские пояса, которые он потерял в бою с британцем Тайсоном Фьюри.

Об этом сообщает Mixsport.

Поражение решением судей стоила украинцу титулов по версиям WBA Super (Всемирной боксерской ассоциации), IBF (Международной боксерской федерации) и WBO (Всемирной боксерской организации).

Согласно регламенту боксерских федераций, во время поединка чемпионские пояса находятся у супервайзера, который после объявления результата боя отдает их старому или новому чемпиону. Ночью 28 ноября 2015 года после завершения поединка “ремни” оказались у Тайсона Фьюри. Но потом все три мировые боксерские организации заказали и прислали британцу новые, а украинцу вернули “его” пояса. Такой символический шаг федераций был своего рода признанием заслуг Владимира перед мировым профессиональным боксом.

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Уже 1 июня, эти чемпионские пояса появятся в Киеве в музее Кличко, который в эту дату отпразднует шестилетие со дня своего открытия. Посетители музея смогут их увидеть после 10 июня, когда музей возобновит свою работу.

Источник: champion.com.ua
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