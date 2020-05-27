У Джошуа появился новый соперник

Им может стать шведский боксер Валлин

#Джошуа

Источник – BoxingScene.

Боксер Отто Валлин вскоре сможет претендовать на поединки с чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа и временным чемпионом по версии WBC Ділліаном Уайтом.

Об этом заявил промоутер боксера Дмитрий Салита.

“План заключается в том, чтобы Валлин себя привел в форму сразу же, как в Нью-Йорке откроют зал. Пока же мы начали небольшие тренировки в парке. Несколько месяцев Отто залечивал перелом ноги, а после случилась ситуация с коронавирусом. Ожидаем, что он вернется к боям поздним летом.

В поединке с Фьюри Отто доказал, что может драться с боксерами высокого уровня. В ближайшем будущем он будет готов к боям с Энтони Джошуа и Ділліаном Уайтом”, – сказал Салита.