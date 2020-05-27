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Усик: Удары Чисоры? Пусть сначала попадет в меня

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Украинец готов к бою с Чисорой

#Усик #Чисора

Источник – Sky Sports.

Боксер Дерек Чисора может выбрасывать много ударов в бою с Александром Усиком, но сколько из них будут точными.

Об этом заявил сам Усик.

“Если ты хочешь попасть в цель, то ты ее сначала должен увидеть. Соперник может выбрасывать любое количество ударов, но ты сначала попробуй попасть в меня. Чисору я видел в ринге, когда я еще был любителем. Я видел его бои с Кличко, с Хэем.

Тогда мне казалось, что все эти большие парни очень далеко, а сейчас я готовлюсь выйти в ринг против одного из них”, – сказал Усик.

Бой должен был состояться в мае, но перенесен на неопределенный срок.

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Ранее Чисора указал на условие боя с Усиком.

Напомним, Чисора выражал желание помочь Поветкину подготовиться к бою с Уайтом.

Источник: champion.com.ua
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