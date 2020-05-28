Джонс: Бой с Ломаченко поможет Лопесу попасть в ТОП-5

Американец Джонс не решился назвать победителя

#Ломаченко, #Лопес

Источник – vringe.com.

Обладатель титула IBF Теофімо Лопес бывшему чемпиону пяти весовых категорий Рой Джонсу напоминает ему себя самого.

Об этом заявил сам Джонс.

“Впереди у Жервонти Дэвиса хорошие поединки. Есть Девин Хэйни, Теофімо Лопес. Бой Теофімо Лопеса и Ломаченко действительно очень хороший. Этот бой дает ему возможность ворваться в ТОП-5.

Трудно сказать, какой боксер напоминает мне меня. Не так много парней напоминают мне меня. Есть ребята, которые достаточно близко. Теофімо напоминает, скоростью и мощью. Кевин Ньюман за его IQ, взрывчатость и скорость”, – отметил Джонс.