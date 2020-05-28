Фьюри: Не буду драться в MMA, пока не проведу бой с Джошуа, Уайтом и Усиком

Цыганский король хочет уничтожить всех в своем дивизионе

#Фьюри, #Усик

Источник – talkSPORT.

Британский чемпион мира Тайсон Фьюри в ближайшее время не будет драться с представителями ММА потому, что у него достаточно высококлассных оппонентов.

Об этом заявил сам боксер.

“Я должен все вычистить в боксе. Есть парочка парней из этой эры, которые должны быть побиты. Я должен снова драться с Уайлдером. Я дрався с Джошуа и Уайтом. Я побью их всех. Есть те, которые поднимаются – Джо Джойс, Дюбуа и Тони Йока. Много свежего мяса. Есть еще даже Луис Ортис. Также есть Эфэ Аджагба, нигериец. Он довольно красивый, большой и высокий. Филипп Хргович, он также выглядит потрясающе. Александр Усик и Дерек Чисора. Слишком много хороших тяжеловес, которые должны быть побиты. Пока есть они, мне не нужны бои с Нганну, Міочічем, Леснаром и другими. Когда я закончу карьеру, тогда мы рассмотрим такую возможность”, – заявил Фьюри.

Ранее Чисора указал на условие боя с Усиком.

Напомним, Чисора выражал желание помочь Поветкину подготовиться к бою с Уайтом.