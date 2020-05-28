Гірн планирует следующий бой Усика на август

Поединок украинца с Чисорой должен пройти за пределами Великобритании
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Источник – ringpolska.pl.
Поединок британца Дерека Чисоры с бывшим абсолютным чемпионом мира украинцем Александром Усиком планируется за пределами Великобритании на конец августа.
Об этом заявил известный промоутер Эдди Гірн.
“Мы ведем переговоры по этому вопросу. Многие страны приходят к нам, и это может быть единственным способом проведения таких боев в ближайшие месяцы.
Мы все еще должны согласовать все с платформой DAZN, но после нашего выступления в Саудовской Аравии они поняли, что не все обязательно должно происходить в США”, – сказал Гірн.
Напомним, что бой Усика с Чисорой должен был состояться 23 мая, однако его перенесли из-за пандемии коронавирус.
Ранее Чисора указал на условие боя с Усиком. Чисора выражал желание помочь Поветкину подготовиться к бою с Уайтом.