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Бокс

Гірн планирует следующий бой Усика на август

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Поединок украинца с Чисорой должен пройти за пределами Великобритании

#Усик #Чисора

Источник – ringpolska.pl.

Поединок британца Дерека Чисоры с бывшим абсолютным чемпионом мира украинцем Александром Усиком планируется за пределами Великобритании на конец августа.

Об этом заявил известный промоутер Эдди Гірн.

“Мы ведем переговоры по этому вопросу. Многие страны приходят к нам, и это может быть единственным способом проведения таких боев в ближайшие месяцы.

Мы все еще должны согласовать все с платформой DAZN, но после нашего выступления в Саудовской Аравии они поняли, что не все обязательно должно происходить в США”, – сказал Гірн.

Напомним, что бой Усика с Чисорой должен был состояться 23 мая, однако его перенесли из-за пандемии коронавирус.

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Ранее Чисора указал на условие боя с Усиком. Чисора выражал желание помочь Поветкину подготовиться к бою с Уайтом.

Источник: champion.com.ua
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