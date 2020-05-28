Уайлдер раскритиковал Тайсона

Американец считает, что у легендарного соотечественника было много серьезных соперников

#Тайсон #Уайлдер

Источник – iSport.ua.

Майк Тайсон встречался только с двумя боксерами из Зала славы и обоим проиграл.

Об этом заявил Деонтей Уайлдер.

“Ребята, многие из вас не знает историю бокса. Давайте откровенно. Я хочу, чтобы кто-то сказал, со сколькими боксерами из Зала славы дрался Майк Тайсон? Шесть? Три? Назовите их. Не надо мне ничего говорить о Майка Спинкса, он перешел из крузервейта. Кроме того, Ларри Холмс тогда прошел свой пик.

Два? Спасибо, он дрался только с двумя – Холифилд и Льюис, оба избили его! А все остальные были сильно напуганы, и их нет в Зале славы. Только двое! Двое! Проверяйте факты, когда хотите со мной о чем-то поговорить”, – рассказал Уайлдер.