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Бокс

Алиев с поражения дебютировал на боксерском ринге

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Александр Алиев не смог победить в первом бою в боксе

#Алиев

Источник – Чемпион.

Бывший полузащитник Динамо и сборной Украины Александр Алиев дебютировал на боксерском ринге.

Алиев вышел на ринг против актера и модели Никиты Вакулюка в проекте Битва. Бой состоял из трех раундов по две минуты.

С минимальным преимуществом бой выиграл Вакулюк, согласно решению судей.

Ранее, Алиев объявил о создании нового YouTube-канала.

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Напомним, Алиев предлагал Милевскому сыграть прощальный матч в Хабаровске с медведями.

 

Источник: champion.com.ua
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