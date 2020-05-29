Кличко мог стать соперником Майка Тайсона

Бой мог состояться в 2004 году

#Кличко, #Тайсон

Источник – xsport.ua.

Легендарный украинский боксер Виталий Кличко мог стать соперником американца Майка Тайсона.

Об этом заявил бывший промоутер Кличко Том Леффлер.

“Я один из самых больших фанатов Майка Тайсона. Когда он стал чемпионом мира – самым молодым в мире, в те времена, когда он нокаутировал парней в первом-втором раунде, не было никого более разрушительного.

Но потом мы работали над его боем против Виталия Кличко. И Тайсон проиграл Дэнни Уильямсу. Если вы помните. Ну и получилось, что Виталий дрался с Уильямсом. Так что если Майк тогда был не способен побеждать таких парней, то я не знаю, как он может быть конкурентен сейчас. Конечно, он может быть опасным в каком-то смысле. Но когда мы говорим о 12-раундовом поединке, то я не думаю, что его выступление на топовом уровне реально”, – отметил Леффлер.