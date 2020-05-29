Продивус опроверг причастность к стрельбе в Броварах

Владимир Продивус прокомментировал конфликт в Броварах
#Продивус
Источник – Чемпион.
Президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус отрицает свою причастность к стрельбе в Броварах.
Об этом он президент ФБУ рассказал в Facebook.
“В связи с тем, что по инициативе некоторых фантастов-писателей мое имя озвучено в связи с ситуацией в Броварах, заявляю:
Ни у меня лично, ни у моих бизнес-структур, нет никаких бизнес-интересов в сфере пассажирских перевозок в Киевской области. Соответственно, любое мое упоминание в “броварской истории” считаю исключительно выдумками и провокацией.
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Я с уважением отношусь к любым профессионалам своего дела и без проблем могу дать комментарий, если в нем есть необходимость.
Выдавать непроверенные фантазии за факт – значит нагло обманывать своих читателей и всех тех, кто искренне переживает о случившемся “, – написал Продивус.
Отметим, что сегодня, 29 мая, в Броварах на Киевщине произошла стрельба с участием около сотни человек, которые занимаются пассажирскими перевозками, 3 мужчин получили ранения.