Ультрас ЦСКА приняли участие в стрельбе в Броварах

#ЦСКА, #Бровары

Источник – Чемпион.

Представитель ультрас ЦСКА были замечены во время конфликта в Броварах.

Об этом сообщает Swem Awayan в Facebook.

“Проблема участия людей из фанатской среды в подобных мероприятиях – не новая. Началось это еще во второй половине 2000-х…Механизмы, как людей подтягивают на такое, думаю, объяснять не надо: в некоторых случаях – отсутствие интеллекта, а в основном – отсутствие определенных моральных ценностей (часто и первое и второе вместе), плюс возможность заработать “легких денег” – делают свое дело.

Актуально: Продивус опроверг причастность к стрельбе в Броварах

К сожалению, спортивные залы стали одной из основных кузниц кадров для этого. К сожалению, этому часто способствуют и сами тренера и спортсмены, которые являются связующим звеном между “людьми с деньгами” и пушечным мясом из залов. Тем самым понося и очернить ту положительную роль, которую должна играть спорт и в частности – боевые искусства, в жизни молодежи. Как результат – на видео с таких мероприятий мы очень часто видим спортивного вида крепких молодых ребят.

И хоть я прикрепил фото представителя ультрас ЦСКА, я знаю что и в моем движения – фанатов Динамо, это явление, к сожалению, было и есть”, – говорится в сообщении.