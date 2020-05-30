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Чисора: Я сфокусирован на Усику

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Британец готовится к поединку с украинцем

#Чисора, #Усик

Источник – xsport.ua.

Британский боксер Дерек Чисора плодотворно готовится к бою с украинцем Александром Усиком.

Об этом он заявил порталу Independent.

“Бой с Джошуа вышел бы отличным. Это было бы противостояние двух парней из Северного Лондона. Если мы подеремся, то так тому и быть. Но сейчас я сосредоточен на Усику, фокусируюсь на левши и готовлюсь к бою против этого парня”, – сказал Чисора.

Напомним, Чисора выражал желание помочь Поветкину подготовиться к бою с Уайтом.

Источник: champion.com.ua
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