Чисора: Я сфокусирован на Усику

Британец готовится к поединку с украинцем

#Чисора, #Усик

Источник – xsport.ua.

Британский боксер Дерек Чисора плодотворно готовится к бою с украинцем Александром Усиком.

Об этом он заявил порталу Independent.

“Бой с Джошуа вышел бы отличным. Это было бы противостояние двух парней из Северного Лондона. Если мы подеремся, то так тому и быть. Но сейчас я сосредоточен на Усику, фокусируюсь на левши и готовлюсь к бою против этого парня”, – сказал Чисора.