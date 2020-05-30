Чисора: Я сфокусирован на Усику

Британец готовится к поединку с украинцем
#Чисора, #Усик
Источник – xsport.ua.
Британский боксер Дерек Чисора плодотворно готовится к бою с украинцем Александром Усиком.
Об этом он заявил порталу Independent.
“Бой с Джошуа вышел бы отличным. Это было бы противостояние двух парней из Северного Лондона. Если мы подеремся, то так тому и быть. Но сейчас я сосредоточен на Усику, фокусируюсь на левши и готовлюсь к бою против этого парня”, – сказал Чисора.
Напомним, Чисора выражал желание помочь Поветкину подготовиться к бою с Уайтом.
Источник: champion.com.ua