Чисора: Усик будет танцевать вокруг меня, кое-что приготовил ему

Британский боксер уверен в успехе в бою с украинцем

#Усик #Чисора

Источник – Sky Sports.

Супертяжеловес Дерек Чисора сумеет попасть по Александру Усику и закончить бой.

Об этом заявил сам британец.

“Я сконцентрирован на своей работе. Активно работаю и буду это делать до дня боя. Понимаю, что Усик собирается танцевать вокруг меня, но мы кое-что приготовили.

Мы активно тренируем определенные вещи, и это даст результат в день боя”, – заявил Чисора.