Чисора: Усик будет танцевать вокруг меня, кое-что приготовил ему

Британский боксер уверен в успехе в бою с украинцем
#Усик #Чисора
Источник – Sky Sports.
Супертяжеловес Дерек Чисора сумеет попасть по Александру Усику и закончить бой.
Об этом заявил сам британец.
“Я сконцентрирован на своей работе. Активно работаю и буду это делать до дня боя. Понимаю, что Усик собирается танцевать вокруг меня, но мы кое-что приготовили.
Мы активно тренируем определенные вещи, и это даст результат в день боя”, – заявил Чисора.
Бой перенесли на неопределенное время, но вряд ли поединок состоится раньше осени.
Ранее украинец заявил, что сопернику еще нужно попасть в цель, а потом надеяться на нокаут.
Напомним, Чисора выражал желание помочь Поветкину подготовиться к бою с Уайтом.
Источник: champion.com.ua