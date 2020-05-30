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Бокс

Чисора: Усик будет танцевать вокруг меня, кое-что приготовил ему

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Британский боксер уверен в успехе в бою с украинцем

#Усик #Чисора

Источник – Sky Sports.

Супертяжеловес Дерек Чисора сумеет попасть по Александру Усику и закончить бой.

Об этом заявил сам британец.

“Я сконцентрирован на своей работе. Активно работаю и буду это делать до дня боя. Понимаю, что Усик собирается танцевать вокруг меня, но мы кое-что приготовили.

Мы активно тренируем определенные вещи, и это даст результат в день боя”, – заявил Чисора.

Бой перенесли на неопределенное время, но вряд ли поединок состоится раньше осени.

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Ранее украинец заявил, что сопернику еще нужно попасть в цель, а потом надеяться на нокаут.

Напомним, Чисора выражал желание помочь Поветкину подготовиться к бою с Уайтом.

Источник: champion.com.ua
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