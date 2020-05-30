Суббота, 30 мая, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксДжошуа: Мне нужен пояс Фьюри
Бокс

Джошуа: Мне нужен пояс Фьюри

AdminНет комментариев
Добавлено

Энтони Джошуа прокомментировал бой с Тайсоном Фьюри

#Джошуа, #Фьюри, #бокс

Источник – sport.иа.

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа надеется в будущем провести бой против Тайсона Фьюри, у которого есть титул WBC.

Об этом рассказал сам боксер.

“Ясно, что Фьюри в моем списке на бой. У него есть то, что мне нужно – его пояс. Тайсон много про меня всякого говорит, но я не хочу отвечать. Мне это будет интересно после того, как мы подпишем контракт.

Но мне нужен этот поединок, ведь у него есть чемпионский титул, который меня очень интересует”, – сказал Джошуа.

Ранее, Фьюри указал, каким ударом нокаутирует Джошуа.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

4 + 2 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Чисора: Я сфокусирован на Усику

Хейни: Мой бой мечты – это поединок против Ломаченко

Чисора: Усик будет танцевать вокруг меня, кое-что приготовил ему

Уткин: Я на стороне Усика, ведь он идет на осознанные риски

Фьюри указал, каким ударом нокаутирует Джошуа

Закрыть