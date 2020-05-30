Джошуа: Мне нужен пояс Фьюри

Энтони Джошуа прокомментировал бой с Тайсоном Фьюри

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Источник – sport.иа.

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа надеется в будущем провести бой против Тайсона Фьюри, у которого есть титул WBC.

Об этом рассказал сам боксер.

“Ясно, что Фьюри в моем списке на бой. У него есть то, что мне нужно – его пояс. Тайсон много про меня всякого говорит, но я не хочу отвечать. Мне это будет интересно после того, как мы подпишем контракт. Но мне нужен этот поединок, ведь у него есть чемпионский титул, который меня очень интересует”, – сказал Джошуа.

Ранее, Фьюри указал, каким ударом нокаутирует Джошуа.