Фьюри указал, каким ударом нокаутирует Джошуа

Тайсон Фьюри прокомментировал возможный бой с Энтони Джошуа
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Источник – isport.ua.
Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри уверен в своей победе над обладателем титулов WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа.
Об этом рассказал сам британский боксер.
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“Думаю, что смогу нокаутировать Джошуа уже во втором или третьем раунде. Я наброшусь на него, как это делал Энди Руис. Каким ударом нокаутирую Джошуа? Это будет левый хук в висок. Вы увидите, как ноги Энтони бросятся в пляс после пропущенного удара.”, – отметил Фьюри.
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Источник: champion.com.ua