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Бокс

Фьюри указал, каким ударом нокаутирует Джошуа

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Тайсон Фьюри прокомментировал возможный бой с Энтони Джошуа

#Фьюри, #Джошуа

Источник – isport.ua.

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри уверен в своей победе над обладателем титулов WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа.

Об этом рассказал сам британский боксер.

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“Думаю, что смогу нокаутировать Джошуа уже во втором или третьем раунде. Я наброшусь на него, как это делал Энди Руис. Каким ударом нокаутирую Джошуа? Это будет левый хук в висок. Вы увидите, как ноги Энтони бросятся в пляс после пропущенного удара.”, – отметил Фьюри.

Напомним, Гірн не хочет организовать бой Джошуа – Пулев без зрителей.

Источник: champion.com.ua
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