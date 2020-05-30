Фьюри указал, каким ударом нокаутирует Джошуа

Тайсон Фьюри прокомментировал возможный бой с Энтони Джошуа

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Источник – isport.ua.

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри уверен в своей победе над обладателем титулов WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа.

Об этом рассказал сам британский боксер.

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“Думаю, что смогу нокаутировать Джошуа уже во втором или третьем раунде. Я наброшусь на него, как это делал Энди Руис. Каким ударом нокаутирую Джошуа? Это будет левый хук в висок. Вы увидите, как ноги Энтони бросятся в пляс после пропущенного удара.”, – отметил Фьюри.