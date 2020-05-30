Уткин: Я на стороне Усика, ведь он идет на осознанные риски

Российский футбольный комментатор поддержал украинского боксера

#Уткин, #Усик

Источник – sport.ua.

До украинского боксера Александра Усика большинство людей настроено миролюбиво.

Об этом заявил российский футбольный комментатор Василий Уткин.

“Человек [Усик – прим.] всего лишь родилась и живет в Симферополе, ничего преступного не делала. Он там родился и вырос. Он не переехал туда, когда произошли события 2014 года. Он идет на осознанные риски. Я на его стороне. И я не понимаю, зачем превращать его жизнь в ад. Нет, может так и надо, я просто не понимаю.

Я человек красноречивый и вертлявая, но я не представляю себе, как правильно ответить на вопросы, которые ему регулярно ставят. То, что большинство настроено к нему миролюбиво – в этом я абсолютно уверен. Но это нормально, что жизнь и общество определяется в активном направлении меньшинстве”, – отметил Уткин.