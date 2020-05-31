Джошуа рассказал, что помешало Кличко стать самым известным боксером в мире

Британец пытается быть похожим на украинца

#Джошуа, #Кличко

Источник – The Sun.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) хочет быть похожим на украинца Владимира Кличко.

Об этом заявил сам британец.

“С кого я беру пример, так это с Владимира Кличко. Но это сложно, потому что когда я пришел в бокс, я понимал как работает рынок. Английский – не родной язык для Кличко, его имя – не западное. Оно не очень узнаваемое и не так хорошо запоминается, как Энтони Джошуа.

Кличко попытался, но его команда поняла, что Владимира сложно продвигать в маркетинговом плане. Однако, если бы Кличко хорошо владел английским, а его имя было легче произносить, то с точки зрения маркетингового продвижения, он был бы одним из самых известных боксеров, которых когда-либо видел мир. Я попробую использовать формулу поведения Кличко, поскольку его очень уважают за пределами ринга.

Сейчас на ринг возвращается Майк Тайсон. Его команда позвала для совместной работы Кличко. Они могли позвонить кому угодно, но позвонили ему. Все потому, что он супертяж, которого уважают, он знает, как работает бизнес. Я очень хотел бы, чтобы меня таким запомнили. Владимир Кличко – это человек, на которого я равняюсь прямо сейчас”, – сказал Джошуа.