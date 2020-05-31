Ексчемпіон мира назвал победителя боя Ломаченко – Лопес

Абнер Марес прокомментировал бой Ломаченко – Лопес
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Источник – xsport.ua.
Чемпиона IBF в легком весе Теофімо Лопес (15-0, 15 КО) сможет победить чемпиона WBC, WBA, WBO Василия Ломаченко(14-1, 10 КО).
Об этом рассказал бывший чемпион мира Абнер Марес.
“Я бы больше хотел, чтобы Теофімо провел бой против Ломаченко. Вот на какой бой я надеюсь.
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В таком бою шансы 50 на 50. Даже несмотря на всю мощь и молодость, которые стоят на стороне Теофімо, я не могу дать ему большого преимущества. Ломаченко это зверь, потому что он как Нео из фильма Матрица, он может адаптироваться к любому стилю, атакует под разными углами и продолжает оттачивать свое мастерство с каждым боем. Никогда нельзя ставить против Ломаченко и давать большие шансы его сопернику. Но все равно я считаю, что Теофімо Лопес победит его”, – отметил Марес.
Напомним, Линарес хочет реванша с Ломаченко.