Воскресенье, 31 мая, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксЕксчемпіон мира назвал победителя боя Ломаченко – Лопес
Бокс

Ексчемпіон мира назвал победителя боя Ломаченко – Лопес

AdminНет комментариев
Добавлено

Абнер Марес прокомментировал бой Ломаченко – Лопес

#Лопес, #Ломаченко, #бокс

Источник – xsport.ua.

Чемпиона IBF в легком весе Теофімо Лопес (15-0, 15 КО) сможет победить чемпиона WBC, WBA, WBO Василия Ломаченко(14-1, 10 КО).

Об этом рассказал бывший чемпион мира Абнер Марес.

“Я бы больше хотел, чтобы Теофімо провел бой против Ломаченко. Вот на какой бой я надеюсь.

Актуально: Джонс: Бой с Ломаченко поможет Лопесу попасть в ТОП-5

В таком бою шансы 50 на 50. Даже несмотря на всю мощь и молодость, которые стоят на стороне Теофімо, я не могу дать ему большого преимущества. Ломаченко это зверь, потому что он как Нео из фильма Матрица, он может адаптироваться к любому стилю, атакует под разными углами и продолжает оттачивать свое мастерство с каждым боем. Никогда нельзя ставить против Ломаченко и давать большие шансы его сопернику. Но все равно я считаю, что Теофімо Лопес победит его”, – отметил Марес.

Напомним, Линарес хочет реванша с Ломаченко.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

три + 18 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Фьюри выделил слабую сторону Джошуа

Джошуа: Мне нужен пояс Фьюри

Чисора: Я сфокусирован на Усику

Хейни: Мой бой мечты – это поединок против Ломаченко

Чисора: Усик будет танцевать вокруг меня, кое-что приготовил ему

Закрыть