Ексчемпіон мира назвал победителя боя Ломаченко – Лопес

Абнер Марес прокомментировал бой Ломаченко – Лопес

#Лопес, #Ломаченко, #бокс

Источник – xsport.ua.

Чемпиона IBF в легком весе Теофімо Лопес (15-0, 15 КО) сможет победить чемпиона WBC, WBA, WBO Василия Ломаченко(14-1, 10 КО).

Об этом рассказал бывший чемпион мира Абнер Марес.

Актуально: Джонс: Бой с Ломаченко поможет Лопесу попасть в ТОП-5

В таком бою шансы 50 на 50. Даже несмотря на всю мощь и молодость, которые стоят на стороне Теофімо, я не могу дать ему большого преимущества. Ломаченко это зверь, потому что он как Нео из фильма Матрица, он может адаптироваться к любому стилю, атакует под разными углами и продолжает оттачивать свое мастерство с каждым боем. Никогда нельзя ставить против Ломаченко и давать большие шансы его сопернику. Но все равно я считаю, что Теофімо Лопес победит его”, – отметил Марес.