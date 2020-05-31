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Фьюри выделил слабую сторону Джошуа

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Тайсон Фьюри прокомментировал слабость Энтони Джошуа

#Джошуа, #Фьюри

Источник – isport.ua.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа недостаточно хорошо работает ногами.

Об этом рассказал чемпион WBC Тайсон Фьюри.

“Стиль Джошуа идеально мне подходит. Энтони стоит вертикально и идет вперед, используя классический защита. У него мощный удар, но слабая работа ног. Джошуа часто теряется, когда дело доходит до пропущенных ударов”, – рассказал Фьюри.

Ранее, Фьюри указал, каким ударом нокаутирует Джошуа.

 

Источник: champion.com.ua
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