Фьюри выделил слабую сторону Джошуа

Тайсон Фьюри прокомментировал слабость Энтони Джошуа
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Источник – isport.ua.
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа недостаточно хорошо работает ногами.
Об этом рассказал чемпион WBC Тайсон Фьюри.
“Стиль Джошуа идеально мне подходит. Энтони стоит вертикально и идет вперед, используя классический защита. У него мощный удар, но слабая работа ног. Джошуа часто теряется, когда дело доходит до пропущенных ударов”, – рассказал Фьюри.
Ранее, Фьюри указал, каким ударом нокаутирует Джошуа.
Источник: champion.com.ua