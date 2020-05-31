Украинский боксер судится со своим промоутером

Источник – isport.ua.

Украинский боксер полусреднего веса Тарас Шелестюк (18-0, 10 КО) имеет достаточно проблемные отношения со своим промоутером.

Об этом рассказал сам боксер.

“Во время перехода в профессионалы я был готов сразу драться за чемпионский титул. Когда я подписывал контракт, менеджер и промоутер пообещали мне чемпионский бой через 2 года, но это не было прописано в контракте. А здесь все четко – если этого нет, значит не можешь ничего требовать.

Это было в 2013 году, то есть в 2015 я должен был драться за пояс. В 2015 выиграл регулярный пояс, а в 2016-м был 6-м в рейтинге, но работа промоутера оставляет желать лучшего.

Сейчас меня нет в рейтингах. Это не проблема, ведь с хорошим промоутером можно за один бой попасть в ТОП-10 и выйти на титульный бой или поединок за звание претендента, ну 1-2 боя.

Сейчас мои отношения с промоутером чисто рабочие. Последний бой, как вы знаете, я провел 31 января, а контракт должен был закончиться 1 марта, но мой промоутер сказал, что он не заканчивается и пытается его продолжить.

В общем, мы все решаем на судебном процессе”, – сказал Шелестюк.