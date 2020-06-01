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Хэй назвал условия боя Усик – Чисора

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Дэвид Хэй прокомментировал бой Усик – Чисора

#Усик #Чисора, #Хэй

Источник – ukrinform.ua.

Поединок между украинцем Александром Усиком и Дереком Чисорой может состояться в пустом зале.

Об этом рассказал промоутер британца Дэвид Хэй.

Актуально: Чисора: Я сфокусирован на Усику

“Пока нет никакой даты. Чтобы организовать большое мероприятие с платой за просмотр, нужны зрители, нужен значительный доход с целью покрытия андеркарда и других затрат, необходимых для больших боев. На этот момент проведение этого боя выглядит маловероятным. Это огорчает”, – рассказал Хэй.

Напомним, Чисора выражал желание помочь Поветкину подготовиться к бою с Уайтом.

Источник: champion.com.ua
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