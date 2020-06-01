Хэй назвал условия боя Усик – Чисора

Дэвид Хэй прокомментировал бой Усик – Чисора
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Источник – ukrinform.ua.
Поединок между украинцем Александром Усиком и Дереком Чисорой может состояться в пустом зале.
Об этом рассказал промоутер британца Дэвид Хэй.
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“Пока нет никакой даты. Чтобы организовать большое мероприятие с платой за просмотр, нужны зрители, нужен значительный доход с целью покрытия андеркарда и других затрат, необходимых для больших боев. На этот момент проведение этого боя выглядит маловероятным. Это огорчает”, – рассказал Хэй.
Напомним, Чисора выражал желание помочь Поветкину подготовиться к бою с Уайтом.
Источник: champion.com.ua