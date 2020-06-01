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Промоутер назвал дату боя Фьюри – Уайлдер

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Боб Арум прокомментировал бой Фьюри – Уайлдер

#Уайлдер, #Фьюри, #Арум

Источник – tribuna.com.

Бой между чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером может состояться в ноябре или декабре.

Об этом рассказал промоутер Боб Арум.

“Вполне возможно, что нам придется сделать бой не в США и не в Великобритании. Мы работаем над местом проведения.

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У нас есть два варианта сделать этот бой, чтобы он прошел в удобное время для зрителей США. Понятно, что есть разные часовые пояса”, – сказал Арум.

Источник: champion.com.ua
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