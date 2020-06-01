Сиренко: Будем искать соперника в Украине, с кем можно будет хорошо подраться

У боксера нет возможности выехать за границу

#Сиренко

Источник – xsport.ua.

Украинский перспективный боксер супертяжелого веса Владислав Сиренко следующий бой, скорее всего, проведет в Украине.

Об этом заявил сам боксер.

“Все боксеры ищут сейчас место, где появится возможность боксировать раньше и от этого стоит отталкиваться. В моем случае, есть возможность драться в Германии, Южной Африке, в Украине, я постоянно мониторю, кто откроется первым. Я верю в то, что в ближайшее время в Украине все прояснится и мы сможем боксировать здесь, потому что в Германии очень непонятно пока.

Спортсменам очень важно оставаться активными, проводить бои, поэтому мы приложим все усилия, чтобы это сделать. Думаю, что для меня ближайший бой состоится в Украине, потому что нет возможности полететь. Будем, скорее всего, искать местного соперника, с кем можно было бы знатно подраться”, – сказал Сиренко.