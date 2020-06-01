Тайсон Кличко попросил помочь с подготовкой к бою

Энтони Джошуа прокомментировал подготовку Майка Тайсона

#Кличко, #Тайсон

Источник – klitschko-brothers.com.

Ексчемпіон мира Владимир Кличко получил приглашение от другого легендарного боксера американца Майка Тайсона присоединиться к его команде на время подготовки к возвращению в ринг.

Об этом рассказал действующий обладатель титулов WBA/WBO/IBF в сусуперважкому дивизионе Энтони Джошуа.

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“Майк Тайсон хочет сделать камбэк. Его команда пригласила помочь Владимира Кличко. Они могли позвать любого бойца, но выбрали Владимира, поскольку он – очень уважаемый супертяжеловес и знает, как что работает, – отметил Джошуа. – Хотелось бы, чтобы в мире бокса меня запомнили таким же. Владимир – человек, на которого я равняюсь”, – рассказал Джошуа.

Ранее, Тайсон спровоцировал драку на рестлинге.