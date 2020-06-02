Бывший соперник Кличко категорически отказывается возвращаться на ринг

Камбэк не входит в планы Хэя

#Хэй

Источник – Sky Sports.

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй, который сейчас является менеджером Дерека Чисоры, категорически отказался возвращаться на ринг.

Об этом заявил сам бывший боксер.

“У меня нет желания возвращаться на ринг ни за какие деньги. Я доволен тем, чего достиг. Теперь просто хочу наслаждаться следующим этапом своей жизни. В последнем бою против Тони Бэллью я определенно чувствовал, что моя магия больше не работает. С того времени прошло уже несколько лет. Вероятно, сейчас моя форма даже лучше, чем тогда. Но этот корабль поплыл”, – отметил Хэй.

Ранее, Хэй назвал дату боя Фьюри – Уайлдер.