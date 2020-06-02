Чисора не думает о завершении карьеры

Именитый британец не собирается уходить на пенсию

#Чисора, #Усик

Источник – The Independent.

Супертяжеловес Дерек Чисора, который является следующим соперником Александра Усика, пока не думает о завершении профессиональной карьеры.

Об этом заявил сам 36-летний британский боксер.

“Нужно заканчивать со спортом тогда, когда твое тело не может справиться с нагрузками. Много кто не может оставить бокс в прошлом. Да, люди уходят, но всегда возвращаются в качестве инструкторов или советников. Я могу заверить, что пока что не думаю об уходе.

“Дело в том, что у меня ужасно сильная мотивация. Я каждый день просыпаюсь, встаю на колени и молюсь. После таких действий я чувствую в себе больше энергии, чем за день до этого”, – сказал Чисора.