Вторник, 2 июня, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксЧисора не думает о завершении карьеры
Бокс

Чисора не думает о завершении карьеры

AdminНет комментариев
Добавлено

Именитый британец не собирается уходить на пенсию

#Чисора, #Усик

Источник – The Independent.

Супертяжеловес Дерек Чисора, который является следующим соперником Александра Усика, пока не думает о завершении профессиональной карьеры.

Об этом заявил сам 36-летний британский боксер.

“Нужно заканчивать со спортом тогда, когда твое тело не может справиться с нагрузками. Много кто не может оставить бокс в прошлом. Да, люди уходят, но всегда возвращаются в качестве инструкторов или советников. Я могу заверить, что пока что не думаю об уходе.

“Дело в том, что у меня ужасно сильная мотивация. Я каждый день просыпаюсь, встаю на колени и молюсь. После таких действий я чувствую в себе больше энергии, чем за день до этого”, – сказал Чисора.

Напомним, Чисора выражал желание помочь Поветкину подготовиться к бою с Уайтом.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

одиннадцать + 3 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Фьюри хочет получить крупнейший контракт в истории бокса

Хейни назвал сроки возвращения в ринг

Фьюри стал самым высокооплачиваемым боксером года

Сиренко: Будем искать соперника в Украине, с кем можно будет хорошо подраться

Назвали цену за фото с чемпионским поясом Владимира Кличко

Закрыть