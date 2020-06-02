Фьюри стал самым высокооплачиваемым боксером года

Боксер заработал 57 миллионов долларов

#Фьюри

Источник – Чемпион.

Чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри стал самым высокооплачиваемым боксером в 2020 году.

Об этом сообщает Forbes.

Накануне издание опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов 2020 года.

За последние 12 месяцев Тайсон Фьюри заработал в общей сложности $ 57 млн. Фьюри расположился на 11-й строчке рейтинга.

Кроме Фьюри в рейтинг попали еще три представителя бокса – Энтони Джошуа (19-е место, $ 47 млн), Деонтей Уайлдер (20-е, $ 46,5 млн) и Сауль Альварес (30-е место, $ 37 млн).

Напомним, из представителей смешанных единоборств в рейтинг попал бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор Мак-Грегор, который занял 16-е место в рейтинге.

Ранее, Фьюри хочет получить крупнейший контракт в истории бокса.