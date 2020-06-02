Гірн: Не уверен, что Уайлдер готов к бою с Фьюри

Эдди Гірн прокомментировал следующий бой Тайсона Фьюри

#Уайлдер, #Фьюри

Источник – espreso.tv.

Американец Деонтей Уайлдер в этом году может не выйти на бой против Тайсона Фьюри.

Об этом рассказал промоутер Эдди Гірн.

“Я не уверен, что Уайлдер будет готов драться в этом году. У меня есть такое ощущение. В общем, я был бы рад, чтобы Диллиан Уайт уже в 2020-м вышел драться с Тайсоном. Если Уайлдер не готов, такой вариант на 100 процентов должен быть санкционирован WBC.

Если Фьюри будет драться с Уайтом, бой за звание абсолютного чемпиона мира между двумя британцами в любом случае не потеряет актуальность, ведь победитель выйдет на Джошуа. Мы готовы устроить бой Джошуа против Фьюри прямо сейчас, но мы не игнорируем того, что Диллиан Уайт должен получить то, к чему он так долго шел, для чего упорно работал, и что ему обещали – бой за титул чемпиона мира”, – рассказал Гірн.