Холифилд назвал имена потенциальных соперников

В списке не только Майк Тайсон

#Холифилд

Источник – vringe.com.

Эвандер Холифилд в 57 лет возобновил карьеру на несколько выставочных боев, в которых хочет встретиться с Тайсоном, Льюисом и Боу.

Об этом заявил сам боксер.

“Лучше всего это сделать вместе с теми, кто примерно твоего возраста. Я не хочу выходить на ринг и драться с кем-то, кто просто захочет сделать себе имя за мой счет. Да и болельщиков интересуют разве что мои противостояния с Боу, Тайсоном и, возможно, Льюисом. Вот это было бы хорошо. Вот с ними я бы с удовольствием поспарринговал”, – говорит Холифилд.

У Холифилда из перечисленного выше трио положительная статистика только против Тайсона – две победы в двух боях. Боу американец проиграл два боя из трех, а против Льюиса добился ничьи и проиграл решением судей.

Ранее, Тайсон отмечал, что бой с Холифилдом – это то, что нужно.

Напомним, Тайсон должен провести бой с Шенноном Бриггсом.